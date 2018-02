EN IMAGES. Syrie : l'enfer des civils piégés dans la Ghouta orientale

Les raids aériens et les tirs d'artillerie du régime syrien ont tué en une semaine plus de 530 civils dans la Ghouta orientale, dernier bastion contrôlé par les rebelles près de Damas.

Ce sont des images terrifiantes qui témoignent, une fois de plus, du drame vécu par les civils syriens. Depuis le 18 février, l'armée de Bachar Al-Assad a lancé une nouvelle campagne aérienne meurtrière contre la Ghouta orientale. Le régime syrien cherche à reconquérir ce dernier bastion contrôlé par les rebelles près de Damas.

Les raids aériens et les tirs d'artillerie ont tué en une semaine plus de 530 civils, dont 130 enfants, dans cette enclave où sont assiégés quelque 400 000 habitants depuis 2013. Le 24 février, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution réclamant "sans délai" un cessez-le-feu humanitaire d'un mois. Mais dès le lendemain, les forces prorégime ont engagé de violents affrontements avec les insurgés, tout en menant des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).