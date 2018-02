Yémen : les armes françaises servent au Moyen-Orient

Depuis trois ans, l'Arabie saoudite et ses alliés interviennent au Yémen. Florence Parly, ministre de la Défense, répond sur les ventes d'armes françaises à ces pays : "L'utilisation des armes une fois livrées est normalement encadrée. Mais les conflits peuvent évoluer. Qui pouvait imaginer la survenance de ce conflit au Yémen ? Beaucoup de pays sont confrontés à cette situation que d'avoir, le cas échéant, livré des armes à d'autres pays alors que ces armes n'étaient pas censées être utilisées". La France livre des armes et les acheteurs ne s'en serviraient pas ? Difficile à croire.

9 200 morts et 53 000 blessés en trois ans

En Arabie saoudite, on a vendu des obus de mortier et des canons Caesar montés qui peuvent atteindre des cibles distantes de 50 kilomètres. La France livre actuellement 79 navires intercepteurs pour les gardes-côtes saoudiens susceptibles de participer au blocus du Yémen. Aux Émirats arabes unis, partenaires de la coalition en guerre au Yémen, Paris a fourni des avions Mirage 2000-9 ainsi que les chars Leclerc engagés sur le terrain. Au Yémen, la guerre a fait plus de 9 200 morts et 53 000 blessés en trois ans.