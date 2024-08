Proche-Orient : la crainte d’un embrasement de la région pèse toujours Durée de la vidéo : 2 min Proche-Orient : la crainte d’un embrasement de la région pèse toujours Proche-Orient : la crainte d’un embrasement de la région pèse toujours (Franceinfo) Article rédigé par franceinfo - B. Mousset, C. Botella France Télévisions 23h info franceinfo

Au Proche-Orient, les tensions entre Israël, l'Iran et le Hezbollah atteignent des sommets. Le chef du Hezbollah a déclaré que son mouvement et l'Iran étaient obligés de riposter aux assassinats du chef du Hamas et du responsable militaire du Hezbollah la semaine dernière.

À basse altitude et à multiples reprises, l’aviation israélienne a survolé Beyrouth et franchi le mur du son, mardi 6 août. Un avertissement au Hezbollah et une réponse aux tirs de roquettes du mouvement chiite sur le nord d’Israël, visé une nouvelle fois. Sur une autoroute, l'explosion d’un drone kamikaze a blessé deux personnes. Les États-Unis appellent une nouvelle fois au cessez-le-feu Aux frontières et sur les côtes, Israël a renforcé son dispositif militaire. Depuis longtemps, l’état-major de Tsahal étudie toutes les éventualités. En visite sur la ligne de front, le ministre de la Défense Yoav Gallant s’est montré rassurant. Les États-Unis, quant à eux, redoutent une escalade militaire dans la région. Pour l’éviter, le premier allié d’Israël appelle une nouvelle fois à un cessez-le-feu. L'arrêt des hostilités est une perspective encore lointaine : dans la bande de Gaza, l’offensive israélienne se poursuit. Le soir du mardi 6 août, des roquettes tirées depuis Gaza vers le sud d’Israël ont été interceptées par le dôme de fer.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux