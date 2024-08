Direct Guerre au Proche-Orient : des responsables palestiniens annoncent huit morts dans deux raids israéliens en Cisjordanie occupée

Quatre personnes ont été tuées dans la région de Jénine et quatre dans le district de Tubas, lors de raids menés par les forces israéliennes à l'aube, ont annoncé mardi 6 août le Croissant-Rouge palestinien et le ministère palestinien de la Santé à Ramallah. Un premier bilan faisait état de six morts. De son côté, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé des "cellules terroristes armées" dans la région de Jénine. Suivez notre direct.

Une frappe israélienne fait quatre morts dans le sud du Liban. "Quatre personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur une maison", dans le village de Mayfadoun, dans le sud du pays, a annoncé le ministère de la Santé libanais. Citée par l'AFP, une source de sécurité libanaise a précisé qu'il s'agissait de combattants du Hezbollah, mouvement allié de l'Iran et du Hamas palestinien. Cette information n'a toutefois pas été confirmée officiellement à ce stade. Après déjà dix mois de guerre et la mort de plus de 100 civils au sud Liban, la population redoute un embrasement.

Pas encore d'arrestation dans l'enquête sur l'assassinat d'Ismaël Haniyeh. L'Iran n'a jusqu'à présent procédé à "aucune arrestation" dans l'enquête sur l'assassinat à Téhéran le 31 juillet du chef politique du Hamas palestinien, Ismaïl Haniyeh. Les résultats des investigations "seront annoncés dès que l'enquête sera terminée", a déclaré le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien, Asghar Jahangir. L'Iran et le Hamas ont accusé Israël d'être derrière cet assassinat et a promis de riposter, tandis que l'état hébreu ne s'est pas exprimé sur cette affaire.

La Chine déconseille à ces ressortissants d'aller au Liban. "Compte tenu des circonstances particulières actuelles", les ressortissants chinois qui se rendraient au Liban "pourraient être confrontés à des risques sécuritaires plus élevés", a fait savoir l'ambassade chinoise à Beyrouth. Les citoyens chinois sont appelés à être "très vigilants, renforcer leurs mesures de sécurité et se tenir prêts aux situations d'urgence", d'après un communiqué.

Les Etats-Unis disent œuvrer pour éviter une escalade. Le président américain Joe Biden a tenu lundi une réunion d'urgence concernant les "menaces contre Israël et les troupes américaines dans la région que posent l'Iran et ses groupes affidés", selon la Maison Blanche. A l'issue de celle-ci, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a assuré face à la presse que les Etats-Unis travaillaient "jour et nuit" pour éviter une escalade dans la région.