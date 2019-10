VIDEO. Kudret Günes et sa fille Céline Elhan lisent "Saïd le fou" du poète kurde Rafik Saber

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 22 heures sur le canal 27 et ses supports numériques. "Ouvrez le 1", demande notamment chaque semaine à une personnalité de lire un poème en rapport avec son thème d'actualité. Cette semaine > "Kurdes, pourquoi la guerre ?"

Pour la séquence A voix haute du magazine, la réalisatrice Kudret Günes et sa fille, la comédienne Céline Elhan, deux voix issues de la diaspora kurde à Paris, soit environ 150 000 personnes. La première est née en Turquie et vit en France depuis trente ans, où est née la seconde. Elles lisent Saïd le fou du poète kurde Rafik Saber.

"Je ne veux pas vivre une grande errance /

sur les sentiers de la nuit et de l'exil"

Quelle douleur

t'a conduit

vers ce triste temps

ces branches emmêlées

cet amour

et le rivage de cette nuit éternelle ?

Quelle douleur a chargé tes épaules

de cette montagne de solitude et de vagues ?

Quelle douleur

t'a fait choisir un territoire

de rocs

de neige et de braises ?

Ne me fais pas écouter cette mélodie

je ne veux pas connaître d'autres stupeurs

je ne veux pas que l'odeur du cimetière

me réduise en fumée

Je ne veux pas vivre une grande errance

sur les sentiers de la nuit et de l'exil

Ensemble nous sommes redevenus un jour des enfants

nous avons couru derrière les papillons et le crépuscule

A l'horizon de l'horizon

nous avons fait rouler les blocs de nuage

à travers les branches

Et dans l'ombre de ce mur

nous regardions l'univers

Lorsque nous sommes revenus chez nous

dans l'obscurité de la brume

les réverbères de la ville t'ont soudain égaré

je t'ai alors cherché dans la fosse de cet univers

qui est trop petit pour moi.

Ne me fais plus écouter cette mélodie

ton amour m'a habitué au désert et à la montagne

Il m'a réduit à une légende

à une pierre, à une poignée de terre

il m'a offert à la foudre et à la pluie

il m'a couvert de silence et de rocs

dans les tunnels et les vallées du néant

il m'a caché.

Extrait du magazine "Ouvrez le 1" (replay) diffusé mercredi 30 octobre 2019 sur Franceinfo (canal 27).

