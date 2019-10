"Ouvrez le 1". Kurdes, pourquoi la guerre ?

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 22 heures sur le canal 27 et ses supports numériques.

Pour ce nouveau numéro, "Kurdes, pourquoi la guerre ?", Lucie Chaumette, Julien Bisson et leurs invités reviennent sur la longue histoire du peuple kurde.

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Guillaume Perrier, journaliste, auteur du livre Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan (éd. Solin/Actes Sud) ; Hamit Bozarslan, historien et politiste, directeur d’études à l’EHESS, spécialiste du Moyen-Orient, de la Turquie et de la question kurde, auteur de Les Kurdes : puissance montante au Moyen-Orient ? (Anatolie n°8) et Crise, Violence, Dé-Civilisation (CNRS Editions). 1 + 2 : Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères et européennes (2007-2010).

Rebours : une archive de l'INA d'avril 1991 : les Kurdes fuyaient l’Irak de Saddam Hussein, trahis par les Américains après la première guerre du Golfe. A voix haute : la réalisatrice Kudret Günes et sa fille, la comédienne Céline Elhan, deux voix issues de la diaspora kurde à Paris, soit environ 150 000 personnes. La première est née en Turquie et vit en France depuis trente ans, où est née la seconde. Elles lisent Saïd le fou, du poète kurde Rafik Saber.

> "Ouvrez le 1", un magazine télévisé, tous les mercredis à 22h30 sur Franceinfo (canal 27).

> "Le 1", un journal pour comprendre le monde, tous les mercredis en kiosque.

