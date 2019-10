VIDEO. "Toujours la même mort des Kurdes, toujours nos alliés que l'on trahit", estime Bernard Kouchner

"Rien n'a changé depuis les années 90, c'est toujours la même histoire pour les Kurdes ?" demande le journaliste Julien Bisson à Bernard Kouchner sur le plateau du magazine "Ouvrez le 1" diffusé mercredi 30 octobre 2019 sur Franceinfo (canal 27).

"Toujours la même mort des Kurdes, toujours nos alliés que l'on trahit, répond l'ancien ministre des Affaires étrangères et européennes (2007-2010). Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Nous avons été leurs obligés. Ils se sont battus contre l'Etat islamique."

"C'est le plus grand groupe humain sans Etat"

"Quinze mille morts du côté kurde… Il s'agit là des Kurdes syriens. Avant, c'était d'autres Kurdes. Il y a quatre groupes kurdes et environ 40 millions de Kurdes sans Etat", précise l'ex-représentant de la diplomatie française.

"C'est le plus grand groupe humain sans Etat. Alors oui, on les a trahis une fois de plus. Et le grand vainqueur de tout ça, c'est évidemment monsieur Poutine", estime Bernard Kouchner.