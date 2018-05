Terrorisme : arrestation d'Adrien Guihal, propagandiste de l'État islamique

Adrien Guihal était l'une des principales voix françaises de la propagande du groupe État islamique. Ce Français de 33 ans est soupçonné d'être la voix qui a revendiqué l'attentat de Nice (Alpes-Maritimes) le 14 juillet 2016, et, un mois plus tôt, l'assassinat à Magnanville (Yvelines) d'un couple de policiers.



Le plus grand prédicateur français au sein du groupe État islamique

L'homme s'est imposé comme le plus grand prédicateur français au sein du groupe État islamique. Né à Paris, il a grandi à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) et s'est converti très tôt à l'islam. En 2008, il est arrêté et condamné à trois ans de prison ferme pour avoir projeté un attentat contre le siège du renseignement intérieur. En 2015, à sa sortie de prison, il rejoint la Syrie en compagnie de Fabien Clain, l'une des figures françaises du jihadisme. Arrêté le 23 mai avec sa femme et ses six enfants, Adrien Guihal sera jugé par les Kurdes, comme près d'une quarantaine de Français soldats de Daech.

