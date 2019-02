Syrie : défections en série au sein de Daech

Ils fuient pour ne pas mourir sous les bombardements. Avec leurs enfants, des villageoises, femmes de djihadistes ont abandonné la dernière enclave abandonnée par Daech. Parmi eux, beaucoup d’enfants blessés ou victimes de malnutrition. "On a dû fuir et laisser derrière nous les personnes âgées qui ne pouvaient pas marcher", dit l’une. "Nous avons marché des heures, certaines femmes transportaient des vêtements, d’autres transportaient leurs enfants, on avait très soif", se plaint une autre.

Aidés par les Américains

Mais quelques femmes pourraient porter des ceintures explosives, les forces arabo-kurdes ayant essuyé des attaques kamikazes il y a quelques jours. Direction ensuite un camp d’internement à une soixantaine de kilomètres. Dans le village de Baghouz, près de la frontière irakienne, il resterait plusieurs centaines de djihadistes, mais ils ne contrôleraient plus qu’un kilomètre carré de territoire. Dans cet ultime combat contre ce califat autoproclamé, les Américains appuient les Forces démocratiques syriennes. Avant de pouvoir rentrer.

