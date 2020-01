Jihadisme : un Français condamné en 2014 a été libéré

Il est le premier à avoir été condamné, il y a six ans, pour être parti en Syrie. Flavien Moreau est désormais libre. Il est sorti lundi 13 janvier au matin de la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne). En 2012, il était parti en Syrie faire le jihad. Il avait participé à un entraînement aux armes lourdes pendant 10 jours. À son retour, ce Nantais d'origine coréenne de 33 ans avait été arrêté et condamné à sept ans de prison ferme.

Un contrôle strict, mais difficile à appliquer ?

Flavien Moreau est aujourd'hui libre, mais il restera sous contrôle judiciaire et administratif pendant au moins un an. Chaque semaine, il sera convoqué par un juge. Il a interdiction de quitter sa commune de résidence sans autorisation, obligation de pointer tous les matins à la gendarmerie et de se soigner. A priori, ce sont des conditions strictes, mais elles seront difficiles à appliquer selon un policier.

