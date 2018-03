Hommage à Arnaud Beltrame : "Je ne le connaissais pas, mais il me manque déjà", témoigne une anonyme aux Invalides

La cérémonie a duré près de deux heures. Dans la cour des Invalides, à Paris, un hommage de la nation a été rendu, mercredi 28 mars, à Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a donné sa vie cinq jours plus tôt pour sauver celle d'une otage lors de l'attaque terroriste de Trèbes, dans l'Aude.

Au-delà du président de la République, des proches du gendarmes et de ses pairs, une foule d'anonymes est ainsi venue lui rendre hommage, sincèrement touchée et émue par la disparition du lieutenant-colonel - promu colonel à titre posthume - devenu un héros national.

Des anonymes sont venus rendre hommage à Arnaud Beltrame aux Invalides : un reportage de Benjamin Illy --'-- --'--

Au garde-à-vous, sous la pluie battante, les frères d'armes d'Arnaud Beltrame restent droits et dignes pendant la cérémonie. Près d'une centaine de gendarmes sont ainsi postés devant les Invalides, en face des barrières, derrière lesquelles se pressent des anonymes pour suivre la cérémonie sur l'écran géant. "C'est une bonne leçon de courage et d'abnégation pour nous tous", confie une femme. "C'est un héros", renchérit un homme.

C'est un grand homme. Le geste qu'il a fait, c'est le summum. C'est le sacrifice. C'est pour ça que je suis là, sous la flotte, parce qu'il le mérite.Un anonyme durant l'hommage à Arnaud Beltrameà franceinfo

La foule de plus en plus compacte devant les #Invalides. Émotion collective et hommage national au colonel Arnaud #Beltrame #franceinfo pic.twitter.com/JDNCAVqSaN