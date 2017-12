Djihadisme : encore 500 Français en Syrie et en Irak

De nombreux djihadistes français se trouvent encore en Syrie et en Irak. Alban Mikoczy fait le point. "Les services français estiment à 500 le nombre de djihadistes français dont on est encore sans nouvelles et qui se trouvent aujourd'hui entre l'Irak et la Syrie. A chaque fois qu'un village a été libéré, les forces françaises, aidées des Kurdes, ont questionné les habitants. Quatre personnalités sont activement recherchées : les frères Clain, Fabien et Jean-Michel, qui ont prêté leur voix aux messages en Français de Daesh, Hayat Boumedienne, compagne d'Amedy Coulibaly, auteur de la prise d'otage de l'hypercasher et Maxime Hauchard, bourreau de Daesh dont la présence à Raqqa, en Syrie a été confirmée par de nombreux témoignages."

Un retour loin d'être attendu

La doctrine en cas de capture a été illustrée par une phrase de la ministre de la Défense Florence Parly : "Si des djihadistes périssent dans des combats, je dirais que c'est tant mieux". Le journaliste ajoute : "S'ils sont arrêtés en Syrie ou en Irak, ils doivent a priori être jugés là-bas pour les crimes qu'ils y ont commis ; ensuite, la justice française doit les entendre. Mais les autorités n'ont pas très envie de voir revenir ces individus."

