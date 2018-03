Aude : une attaque terroriste fait trois morts

Sur cette vidéo tournée par des riverains, on aperçoit des hommes du GIGN à l'arrière du supermarché. Il est 14h45, ils se préparent à donner l'assaut pour neutraliser le terroriste et mettre fin à la prise d'otage. À proximité de Carcassonne (Aude), 10 heures du matin, un individu armé d'un pistolet arrête une voiture avec deux personnes à bord, il tue le passager et blesse le conducteur avant de prendre sa place. Au volant du véhicule, il prend la direction d'une caserne de CRS, il croise 4 policiers. Depuis sa voiture, il leur tire dessus, l'un d'entre eux est touché à l'épaule. A cet endroit, il tente de foncer sur les CRS qui parviennent à l'éviter.

Le comportement héroïque d'un gendarme

Il quitte alors la caserne direction un supermarché de Trèbes. Agité, il entre en criant "Allahu Akbar" et abat froidement deux personnes. Alors que les forces de l'ordre arrivent sur place, les clients du magasin tentent de s'enfuir. Le terroriste prend en otage plusieurs clients. L'un des premiers gendarmes arrivés sur place lui propose de prendre la place d'un civil, au péril de sa vie. Il est gravement blessé et lutte contre la mort plusieurs heures après l'attaque. Grâce au téléphone qu'il laisse allumé dans sa poche, le lieutenant colonel apporte de précieuses informations aux unités d'élite qui encerclent le bâtiment. Deux coups de feu sont tirés à 14h40, le GIGN intervient, le terroriste est abattu quelques minutes plus tard.

