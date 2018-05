Attentat à Paris : la stratégie de Daech

En plein Paris, samedi 12 mai, une attaque au couteau a eu lieu. Sept mois plus tôt, gare Saint-Charles à Marseille (Bouches-du-Rhône), le même mode opératoire avait été exécuté. En juin 2017, sur le parvis de Notre-Dame de Paris, c'est un assaillant armé d'un marteau qui frappe. Des attaques perpétrées par des individus isolés, jihadistes autoproclamés. Une stratégie de harcèlement mise au point par Daech pour déstabiliser l'Occident.

"C'est à la portée du plus grand nombre"

"Ce qui est dangereux c'est que, finalement, c'est à la portée du plus grand nombre. C'est ça qui fait peur. La population se dit que ça peut arriver partout, car il suffit d'avoir un couteau, un véhicule ou un camion pour passer à l'action. Et c'est là l'effet qui est obtenu et qui est recherché", précise Frédéric Gallois, ancien gendarme du GIGN.

