VIDEO. G7 : "Les initiatives qui ont été prises sur l’Iran sont de bonnes initiatives"

"Les initiatives qui ont été prises sur l'Iran sont de bonnes initiatives", a déclaré le député européen Europe Écologie-les Verts (EELV) Yannick Jadot lundi 26 août sur franceinfo alors qu'Emmanuel Macron a invité et rencontré à Biarritz le ministre des affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, en marge du sommet du G7.

Puisqu’on a quelques apprentis belligérants autour de la table, amener le dossier iranien pour tenter une désescalade est une bonne initiative. Yannick Jadot à franceinfo

L'eurodéputé a par ailleurs souligné le rôle de "médiateur" de l'Europe et de la France sur ce dossier iranien : "Il faut que l’Europe arrive à trouver des options qui permettent de nouveau d’enclencher un dialogue entre l’Iran et les États-Unis. On ne peut pas se payer une guerre dans cette région-là, donc tout ce qui peut participer du dialogue sur la question du nucléaire iranien va éventuellement dans le bon sens".