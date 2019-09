Benyamin Netanyahu accuse l'Iran d'avoir développé puis détruit un site nucléaire

Cartes et présentation Powerpoint à l'appui. Lors d'une déclaration devant la presse à Jérusalem, lundi 9 septembre, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a accusé l'Iran d'avoir construit puis détruit un site visant à la fabrication d'armes nucléaires, qui était jusqu'à présent inconnu.

"Aujourd'hui nous révélons que l'Iran avait un autre site nucléaire secret", a déclaré de manière théâtrale le chef du gouvernement. Israël accuse depuis de nombreuses années l'Iran de chercher à fabriquer l'arme nucléaire malgré les démentis répétés de Téhéran.

En 2018, Benyamin Netanyahu avait déjà affirmé qu'Israël disposait de "preuves concluantes" d'un plan secret que l'Iran pourrait activer à tout moment pour se doter de la bombe atomique. Il disait alors se baser sur "les copies exactes" de dizaines de milliers de documents originaux iraniens.

Lundi, le Premier ministre israélien a soutenu que ces mêmes "archives" iraniennes avaient révélé l'identité d'un autre site stratégique, au sud d'Ispahan, une ville du centre de l'Iran. "Dans ce site, l'Iran a mené des expériences afin de développer des armes nucléaires (...) mais lorsqu'il a réalisé que nous avions découvert ce site, voici ce qu'ils ont fait : ils l'ont détruit, ils l'ont simplement rayé de la carte", a ajouté le dirigeant.

Sur Twitter, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a réagi : "Celui qui possède de vraies armes nucléaires crie au loup à propos d'un supposé site 'détruit' en Iran". Il a, dans ce contexte, accusé Benyamin Netanyahu de "chercher la guerre".

The possessor of REAL nukes cries wolf—on an ALLEGED “demolished" site in Iran



He & #B_Team just want a war, no matter innocent blood & another $7 TRILLION



Remember his “GUARANTEE” of "positive reverberations" in ’02?



This time, he assuredly won’t be on the sidelines watching. pic.twitter.com/LsR6PYkZZs