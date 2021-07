La France annonce une conférence d'aide au Liban, en proie à une crise politique majeure

La crise politique au Liban perdure. Miné par la pire période économique de son histoire, le pays risque de s'enfoncer dans l'abîme après l'échec de Saad Hariri à former un nouveau gouvernement, les Occidentaux fustigeant les dirigeants libanais accusés de blocage "délibéré".

Vendredi 16 juillet, la France, qui chapeaute les efforts internationaux pour une sortie de crise, a annoncé une nouvelle conférence d'aide internationale au Liban le 4 août, pour "répondre aux besoins des Libanais".

Cette conférence se tiendra le jour du 1er anniversaire de l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth, imputée à la négligence des autorités, qui a fait plus de 200 morts, détruit des quartiers entiers et aggravé encore plus la crise sociale, économique et politique, qualifiée par la Banque mondiale de l'une des pires de l'histoire depuis 1850.

"Une autodestruction cynique", dénonce Jean-Yves Le Drian

Jeudi, Saad Hariri, désigné il y a neuf mois pour former un cabinet, a jeté l'éponge. Avant lui, Moustapha Adib, nommé après l'explosion au port, avait également échoué face aux marchandages. Le désormais ex-Premier ministre a accusé le président Michel Aoun d'empêcher la formation d'une équipe de technocrates et de vouloir imposer une répartition "confessionnelle et partisane" des portefeuilles.

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a évoqué une "autodestruction cynique". Les Etats-Unis ont appelé les dirigeants libanais à "mettre leurs différends de côté sans tarder" après avoir "gaspillé" des mois.