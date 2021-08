Liban : Beyrouth se relève peu à peu, un an après la terrible explosion

Le 4 août 2020, une explosion avait frappé Beyrouth au Liban. Presque un an plus tard, la ville se reconstruit progressivement.

C’était il y a presque un an jour pour jour. Le 4 août 2020, une terrible explosion avait lieu à Beyrouth (Liban). Depuis, la ville essaye de se relever peu à peu, la reconstruction est en route. Si l’État peine parfois à subvenir aux besoins de sa population, la solidarité s’organise. Des jeunes ont investi un quartier le lendemain de l’explosion et ne sont jamais repartis depuis. Au total, ce sont 60 petits immeubles qui sont sortis de terre par la seule force des volontaires.

"On veut rendre Beyrouth plus belle qu’avant"

La population de Beyrouth a également pu compter sur des aides en provenance d’autres pays. "Il y a des gens de partout : du Liban bien sûr mais de France aussi beaucoup. Tout le monde s’aide, on veut rendre Beyrouth plus belle qu’avant", confie Abdelhak Hazmaoui, un volontaire libanais. Le musée Sursock, le plus prestigieux du pays, fait partie des symboles de cette renaissance. Avec l’aide internationale, il a été parfaitement rénové en un an.