Les responsables politiques français réagissent après l'attaque d'ampleur du Hamas palestinien sur Israël samedi matin.

Temps de lecture : 5 min

Alors qu'une trêve était observée depuis le mois de mai, la branche armée du Hamas palestinien a lancé plus de 5 000 roquettes depuis la bande de Gaza samedi 7 octobre dans la matinée. Retrouvez les principales réactions politiques en France.

Emmanuel Macron exprime sa "pleine solidarité avec les victimes"

"Je condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël. J’exprime ma pleine solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches", écrit Emmanuel Macron samedi matin sur X (anciennement Twitter). En début d'après midi, le président de la République a ajouté : "Je me suis entretenu avec le Président Herzog et le Premier ministre Netanyahou".

"Condamnation la plus ferme des attaques terroristes contre Israël et sa population", a réagi de son côté sur X la Première ministre Élisabeth Borne. "Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Le terrorisme sous toutes ses formes doit être combattu et les civils protégés", conclut-elle.

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet appelle à "rétablir au plus vite" la "sécurité des civils" et exprime son "entière solidarité au peuple israélien". Le président du Sénat Gérard Larcher adresse lui "tout son soutien et condamne avec fermeté ces attaques".

"La communauté internationale est trop peu impliquée" pour la députée Renaissance Nathalie Loiseau

"Soutien au peuple israélien et à son droit de vivre en sécurité", écrit la députée européenne Renew Nathalie Loiseau sur X. "La communauté internationale est trop peu impliquée", insiste l'ancienne ministre chargée des Affaires européennes.

"Le Hamas joue à visage découvert", estime le sénateur LR Roger Karoutchi

"Le Hamas joue à visage dévouvert cette fois-ci", a relevé sur franceinfo samedi le sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine et membre du groupe France-Israël au Sénat Roger Karoutchi. "Il n'y a pas à dire grand-chose, sinon que c'est une agression terroriste totalement aveugle", ajoute le sénateur, "qui échouera". Selon Roger Karoutchi, "les mouvements terroristes se coordonnaient depuis plusieurs semaines" avec le soutien de l'Iran "parce que c'est l'Iran qui finance ces organisations". Le pays "n'acceptant pas le raprochement entre Israël et l'Arabie saoudite" et entre Israël et "certains États arabes dans le cadre des accords d'Abraham, Téhéran a dit 'il faut remettre du clivage dur, de manière à empêcher les État arabes dits modérés de se rapprocher d'Israël'".

>> Tirs de roquettes sur Israël : l'Etat hébreu "est considérablement affaibli" après cette attaque "surprise", selon un ancien correspondant à Jérusalem

Quant aux réactions de la communauté internationale, Roger Karoutchi se dit "lassé des condamnations qui n'ont pas d'effet". "Il faudrait se mettre autour d'une table et voir ce qu'on fait avec l'Iran", ajoute-t-il. "Nous avons négocié, mais en réalité l'Occident - qui est le socle menacé - n'a jamais réagi de manière extrêmement ferme." "Il faudrait peut-être que les sanctions soient autrement plus lourdes, si l'Iran continue ce soutien aux mouvements terroristes", conclut-il.

"Un degré de gravité jamais atteint", selon David Lisnard, le maire LR de Cannes

À droite aussi, les réactions se multiplient. "Soutien total à Israël, le devoir de la France est d'être plus fortement aux côtés de l'Etat hébreu, seule démocratie du Proche-Orient", écrit le président Les Républicains Eric Ciotti sur X.

"La situation en Israël est d’un degré de gravité jamais atteint", estime le maire Les Républicains de Cannes David Lisnard sur X. "Les exécutions de civils, les prises d'otages, les tirs de roquettes - plus 'habituelles' mais d'une intensité jamais atteinte - montrent qu'un cap a été franchi dans l'horreur et la volonté belliqueuse."

"On ne discute pas avec les terroristes", réagit Julien Odoul, le porte-parole du RN

Au Rassemblement national, Jordan Bardella lance son "soutien à Israël et au peuple israélien". "Espérons cette fois, pour l’honneur de la France, que certains s’abstiennent de justifier le pire", insiste le président du parti. "Force à Israël pour protéger son peuple et éradiquer cette menace", publie de son côté le porte-parole du Rassemblement national Julien Odoul. "On ne discute pas avec les terroristes, on ne négocie pas avec les barbares, on ne fait pas la paix avec des tueurs d'enfants", poursuit le député de l'Yonne.

"Le jihad se moque des accords de paix", lance Éric Zemmour (Reconquête)

"La naïveté doit cesser : le jihad se moque des accords de paix, il fait la guerre. Que chacun le comprenne avant de juger ceux qui se défendent", lance de son côté Éric Zemmour, président de Reconquête. "La France doit se tenir sans ambiguïté au côté d'Israël", écrit de son côté Marion Maréchal, la tête de liste Reconquête aux élections européennes.

Une action "irresponsable", juge Stéphane Le Foll, le maire PS du Mans

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo apporte son "total soutien" au maire de Tel Aviv et "aux Israéliens qui ont été attaqués cette nuit". Toujours à gauche, l'ancien ministre de l'Agriculture et maire socialiste du Mans Stéphane Le Foll parle de son côté d'une "action irresponsable avec un engrenage dangereux pour la région". Une attaque qui "doit être absolument condamnée", écrit-il sur X.

"Stop à l'escalade", réclame le groupe parlementaire LFI-Nupes

"Israël-Palestine : pour une paix juste et durable, stop à l'escalade !", réclame dans un communiqué le groupe parlementaire LFI-Nupes, relayé par la cheffe de file des députés insoumis Mathilde Panot sur X. "Nous déplorons les morts israéliens et palestiniens. L'escalade actuelle risque d'entraîner un cycle de violences infernales. La France, l'Union européenne et la communauté internationale doivent agir sans délai pour empêcher cet engrenage", insiste le communiqué. "Dans l'immédiat, il faut obtenir un cessez-le-feu et la protection des populations."

"Solidarité avec les habitants de notre ville jumelle Ramat Gan et la population israélienne, victimes des attentats terroristes du Hamas", a écrit par ailleurs sur le réseau social X la maire écologiste de Strasbourg Jeanne Barseghian. "Il est urgent de mettre fin à l'escalade de violences qui menace les populations de la région", plaide l'élue écologiste.