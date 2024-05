Négociations sur un cessez-le-feu à Gaza : le Hamas et Israël "ont deux agendas contradictoires", souligne un professeur des Universités en droit public

Beligh Nabli, professeur des Universités en droit public et auteur de "Relations internationales - Droit, théorie, pratique", est l'invité du 11/13 info, mardi 14 mai. Il revient sur les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël.

Beligh Nabli, professeur des Universités en droit public et auteur de "Relations internationales - Droit, théorie, pratique", est l'invité du 11/13 info, mardi 14 mai. Il revient sur les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël.

Les négociations entre le Hamas et Israël sur un cessez-le-feu à Gaza n'ont toujours pas abouti. "Ils ont deux agendas contradictoires", souligne Beligh Nabli, professeur des Universités en droit public et auteur de Relations internationales - Droit, théorie, pratique (éditions A. Pedone), dans le 11/13 info du mardi 14 mai. "Du côté du Hamas, l'objectif est d'obtenir un cessez-le-feu définitif, c'est-à-dire, concrètement, la fin de la guerre. Alors que du côté de Benyamin Nétanyahou, ce qui se négocie est temporaire. Au mieux, c'est un cessez-le-feu, mais temporaire, et au terme de celui-ci, il reprendra la guerre. Entre temps, il devrait, ou il faudrait, obtenir la libération d'otages", explique-t-il.

La libération des otages, priorité de Benyamin Nétanyahou ?



Il resterait encore au moins 130 otages, dont une trentaine seraient déjà décédés, selon les informations du Hamas. Leur libération est-elle la priorité du Premier ministre israélien ? "On a une vraie continuité. Depuis le 7 octobre, la question des otages israéliens détenus par le Hamas et par d'autres groupes palestiniens à Gaza ne s'est jamais imposée comme une priorité de l'agenda de Benyamin Nétanyahou et de ses alliés au sein du gouvernement", note Beligh Nabli.