Libération des otages du Hamas : "Ils ne sont pas totalement libérés", affirme la porte-parole du collectif Women united for Peace

Sandra Ifrah, porte-parole du collectif Women united for Peace, est l'invitée du 19/20 info jeudi 30 novembre. Elle réagit à la libération de l'otage franco-israélienne Mia Shem.

Mia Shem, ex-otage franco-israélienne, a été libérée par le Hamas, jeudi 30 novembre. "Les otages sont relâchés, ils ne sont pas totalement libérés. (…) Tant que les 143 autres otages ne seront pas libérés, pour nous, ce sera encore une souffrance", précise Sandra Ifrah, porte-parole du collectif "Women united for Peace", invitée du 19/20 info. Mia Shem va être transférée dans un hôpital israélien, après avoir été opérée de façon artisanale d'une blessure au bras par le Hamas.

"Nous avons une responsabilité"

"Mia, c'était un petit peu comme au Bataclan, (…) elle était là pour faire la fête, pour célébrer la paix et on l'a arrachée", ajoute Sandra Ifrah, qui rappelle que, malgré ce moment d'union, le combat n'est pas fini. "Il y a 143 otages, dont encore des enfants, on ne sait même pas dans quel état ils sont. (…) Nous avons une responsabilité", affirme la porte-parole du collectif Women united for Peace. Il reste quatre otages français.