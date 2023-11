Libération des otages du Hamas : la Franco-Israélienne Mia Schem a été relâchée jeudi

C'est "le jour le plus beau du monde"; s'est réjoui le père de Mia Schem, Franco-Israélienne de 21 ans, à l'annonce de la libération de sa fille, jeudi 30 novembre, retenue en otage pendant 54 jours dans la bande de Gaza. "Je veux juste la serrer dans mes bras et ne pas la quitter", a-t-il réagi sur la chaîne israélienne N12. Il s'agit de la quatrième française libérée, sur les huit français pris en otage par le Hamas ou disparus depuis le 7 octobre.

Enlevée lors de l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas dans le sud d'Israël, Mia Schem, 21 ans, était apparue le 16 octobre dans une vidéo diffusée par le mouvement islamiste palestinien, allongée et recevant des soins au bras. A la suite de cette vidéo, Emmanuel Macron avait demandé sa "libération immédiate". Un souhait qui s'est réalisé un mois et demi plus tard. Le chef de l'Etat a réagi jeudi soir à la libération de la Franco-Israélienne, relâchée dans l'après-midi avec une autre otage, Amit Soussana : "C'est une grande joie que je partage avec sa famille et tous les Français".

Keren Schem apprend la nouvelle de la libération de sa fille, Mia Schem Keren Schem apprend la nouvelle de la libération de sa fille, Mia Schem - (-)

Selon le Forum des familles d'otages ou de disparus, Mia Schem, qui travaillait dans un salon de tatouages, se trouvait au festival de musique Tribe of Nova, dans le désert du Néguev, lorsqu'elle a été prise en otage. Elle s'était rendue à ce festival en compagnie d'un ami, lui aussi Franco-Israélien, Elya Toledano, 27 ans, dont le sort est inconnu. "Nous agissons sans relâche pour la libération des Français qui sont encore otages dans la bande de Gaza. C’est une priorité absolue de la France. Quatre de nos compatriotes sont encore portés disparus à cette heure. Ils peuvent compter sur la France", a déclaré le Quai d'Orsay jeudi soir.