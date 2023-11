Libération de Mia Schem : "Chaque libération est une victoire pour nous", se réjouit une civile israélienne

L'otage franco-israélienne du Hamas Mia Schem a été libérée jeudi 30 novembre avec une autre femme. En direct de Tel-Aviv en Israël, le journaliste Alban Mikoczy donne la parole à des civils israéliennes, qui se félicitent de cette libération et exigent celle de tous les otages.

Mia Schem, otage franco-israélienne du Hamas, a été libérée jeudi 30 novembre avec une autre femme. Le journaliste Alban Mikoczy est en direct de Tel-Aviv en Israël, sur la place baptisée "place des Otages". Il donne la parole à des civils israéliennes, pour qui cette nouvelle libération apporte un peu plus d'espoir. "Chaque libération est une victoire pour nous", se réjouit une civile israélienne présente sur la place. Le Hamas a proposé mercredi de libérer tous les otages lorsque les Israéliens auront libéré l'ensemble des prisonniers palestiniens. "C'est risqué, mais je pense qu'on fera tout pour récupérer nos otages", a-t-elle réagi.



Au moins encore une centaine d'otages

Il reste au moins une centaine de personnes détenues par le Hamas. "On exige que tout le monde soit libéré jusqu'au dernier. On a encore pour l'instant des grands-pères, des papas, des garçons, des jeunes filles qui sont détenues là-bas, et on veut que tout le monde rentre. C'est pour ça qu'on est ici sur place", indique une autre femme présente sur la "place des Otages".