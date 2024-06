Israël : la mort de quatre otages bouleverse les habitants de Tel-Aviv

Les proches d'otages encore aux mains du Hamas désespèrent après la mort de quatre nouveaux Israéliens annoncée par l'armée. Des habitants soutiennent l'accord proposé par les États-Unis, et déplorent l'attitude de leur gouvernement.

À Tel-Aviv, en Israël, des manifestants s'enferment dans des cages. Un symbole de leur impuissance pour faire libérer leurs proches retenus à Gaza. La colère peut se lire sur leurs visages, car quelques heures auparavant, ils ont appris la mort de quatre nouveaux otages. L'armée israélienne affirme que ceux-ci ont péri dans les combats contre le Hamas, à Khan Younès. Gili Shavit, partisane de l'accord sur les otages, déplore une "terrible nouvelle".

L'accord rejeté par Israël

"Il semble que l'administration de Biden soit plus engagée dans la libération des otages que le gouvernement israélien", estime Zahiro Shahar Mor, également partisan de l'accord. Proposé par Joe Biden, cet accord prévoit un cessez-le-feu de six semaines et le retrait de l'armée israélienne dans les zones densément peuplées de Gaza, ainsi que la libération de certains otages et prisonniers palestiniens. Des propositions jugées incomplètes par Israël.