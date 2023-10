Israël : l'armée dit avoir "repris le contrôle" des localités

Durée de la vidéo : 1 min

L'armée israélienne réplique après l'attaque du Hamas, samedi 7 octobre. Plus de 500 cibles ont été détruites durant la nuit de dimanche à lundi dans la bande de Gaza.

Lundi 9 octobre, au sud d'Israël, des cadavres de civils sont encore allongés le long des routes désertées. La police israélienne est sur le qui-vive et traque les terroristes du Hamas infiltrés. À la lisière de la bande de Gaza, l'armée israélienne se bat encore dans sept zones infiltrées par le Hamas. "On a plus ou moins stabilisé et retrouvé le contrôle des communes autour de Gaza", indique le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole international de l'armée israélienne.

Une tension très forte

Le combat se fait aussi par les airs. Toute la nuit, des tirs d'artillerie, des avions et des hélicoptères ont frappé la bande de Gaza. Plus de 500 cibles ont été détruites, notamment des tunnels et des mosquées. Les autorités ont aussi pour priorité de sauver la centaine d'otages retenues par le Hamas. La tension reste très forte dans le pays. À Jérusalem, des sirènes d'alerte à la roquette ont retenti, lundi 9 octobre à midi. Elles ont été suivies de plusieurs détonations.