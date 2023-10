Conflit Israël-Gaza : sept Français disparus

Durée de la vidéo : 1 min

Les proches de sept Français disparus depuis l'attaque du Hamas en Israël sont inquiets. Ils n'ont pas de nouvelles depuis 48 heures.

Céline, une Française de 32 ans, jeune mère de famille, n'a plus donné signe de vie depuis samedi 7 octobre. Elle participait à la rave party qui a été attaquée en Israël, où elle s'est installée il y a 20 ans. Son portable ne borne plus et sa famille ne l'a pas retrouvée dans les hôpitaux de la région. À Montpellier (Hérault), son cousin est en quête d'information, mais ne peut s'empêcher de penser au pire. "C'est horrible à dire, mais on aurait presque préféré retrouver son corps sans vie", confie-t-il, craignant qu'elle soit retenue en otage.

Des rassemblements en solidarité avec Israël

Le dernier bilan du ministère des Affaires étrangères fait état d'une Française décédée et de sept ressortissants portés disparus. Parmi eux, un jeune homme de 26 ans, originaire de Bordeaux (Gironde), qui participait lui aussi à la rave party. Dans plusieurs grandes villes de France, des rassemblements sont prévus en solidarité avec Israël, lundi 9 octobre après-midi.