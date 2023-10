Conflit Israël-Gaza : que sait-on du blocus annoncé par l’État hébreu ?

Durée de la vidéo : 1 min

Israël annonce, lundi 9 octobre, un blocus complet de la bande de Gaza. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Explications sur le plateau du 13 Heures par le journaliste Étienne Leenhardt.

"Les autorités israéliennes ont annoncé ça il y a un peu plus d’une heure. Il faut savoir que Gaza est déjà un territoire sous blocus : plus de 2 millions d’habitants qui vivent depuis des années sous un blocus qui n’est pas totalement hermétique. Le gouvernement israélien annonce donc plus d’électricité pour ces gens-là, plus d’eau, plus d’essence et de gaz", explique le journaliste Étienne Leenhardt, sur le plateau du 13 Heures, lundi 9 octobre. Il ajoute qu’Israël "est en train de déployer 100 000 réservistes tout au long de la bande de Gaza, pour la rendre complètement hermétique".

Pas d’opération terrestre

"L’un des objectifs possibles pourrait être d’essayer de soulever cette population contre les islamistes du Hamas qui administrent la région, et sont à l’origine de cette action terroriste", ajoute le journaliste. À priori, pas d'opération terrestre, donc. "On voit mal comment une opération terrestre pourrait être lancée au même moment qu’un blocus de cette bande de Gaza. Et puis on sait qu’il y a des dizaines d’otages aux mains du Hamas, qu’Israël va essayer de sauver", explique Étienne Leenhardt.