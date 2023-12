Guerre Israël-Hamas : un soldat israélien meurt d'une infection par un champignon présent dans les eaux usées de Gaza

Sur place, les témoignages sont sans détour : la situation humanitaire à Gaza se détériore de jour en jour. Tandis que l'armée israélienne concentre toujours ses opérations sur le centre de la bande de Gaza malgré une situation critique pour les civils, les appels pour un cessez-le-feu, comme celui d'Emmanuel Macron auprès de Benjamin Nétanyahou, restent sans réponse.

Outre les allers-retours incessants des ambulances vers les hôpitaux, à Gaza, les maladies se multiplient aussi. À tel point que même les soldats israéliens y sont désormais exposés. L’un d’entre eux, blessé au combat, a été infecté mortellement par un champignon présent dans les eaux usées de l'enclave palestinienne, a-t-on appris mercredi 27 décembre.

Le fusarium ou l’aspergillus est l’un de ses deux champignons qui a sans doute tué ce soldat, selon le professeur Cyrille Cohen. Il dirige le laboratoire d’immunothérapie à l’université Bar-Ilan, près de Tel-Aviv. "On parle d'une infection lors de contact avec des eaux usées, des égouts ou de la boue à proximité des eaux usées. Quelquefois avec des plaies ouvertes, elles peuvent être infectées, décrit le spécialiste. À ce moment-là, ce champignon peut pénétrer et se multiplier".





"Ce champignon peut détruire aussi bien les voies respiratoires que différents organes et neutraliser aussi le système immunitaire." Cyrille Cohen à franceinfo

Gaza "en grand danger"

L’infection, non-contagieuse, se soigne : un traitement existe, mais dans le cas de ce soldat gravement blessé, il n’a pas fonctionné. "Non seulement les traitements n'ont pas marché, on a essayé aussi certains traitements expérimentaux et malheureusement, il n’y a pas eu de possibilité de sauver la vie de ce soldat qui était aussi blessé gravement", explique le professeur Cyrille Cohen. Une dizaine d’autres militaires souffriraient de la même infection, mais l'armée israélienne ne fait aucun commentaire pour l'heure. Il est en effet hors de question de créer une psychose auprès des familles des soldats israéliens, dont l'intervention est de plus en plus décriée au sein de la société.

Or, si un champignon rend malade des soldats israéliens à Gaza, il doit sans doute aussi infecter des Palestiniens, pour qui l’accès aux soins est devenu très difficile, voire impossible, depuis le début de la guerre. Le chef de l'OMS a d'ailleurs lancé l'alerte mercredi : la population de Gaza est en "grand danger". 21 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza ne fonctionnent plus du tout, la famine s’étend et les enfants souffrent chaque jour un peu plus des maux de la guerre : blessures, faim et accès à l’eau potable impossible dans certaines localités.