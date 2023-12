Direct Guerre Israël-Hamas : l'armée israélienne ordonne l'évacuation du camp d'al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, alors que les raids s'intensifient

Dans la bande de Gaza, les forces israéliennes "combattent à Khan Younès", dans le sud de l'enclave palestinienne et "étendent" leurs opérations dans des camps du centre, a fait savoir mardi 26 décembre dans la soirée, le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari. Elles ont lancé un ordre d'évacuation aux habitants du camp d'al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, et ses alentours. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est à nouveau dit "profondément inquiet des bombardements israéliens continus sur le centre de Gaza" et a appelé à faire "la distinction" entre civils et combattants. Suivez notre direct.



Un raid fait six morts en Cisjordanie occupée. Un raid israélien mené mercredi 27 décembre, tôt dans la matinée, a fait six morts et de nombreux blessés, dans le secteur de Tulkarem, en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé.

• Les craintes d'une régionalisation du conflit s'accentuent. Des soldats israéliens ont été blessés mardi dans des tirs du Hezbollah libanais, à la frontière israélo-libanaise, tandis que les rebelles yéménites Houthis ont quant à eux revendiqué une attaque au drone contre un navire en mer Rouge et un tir de missile en direction d'Israël. Selon la chaîne de télévision Al-Qahera News, "un objet volant a été abattu à deux kilomètres au large de la côté de Dahab", ville balnéaire égyptienne située à 150 kilomètres au sud de la frontière avec Israël. Quant à l'armée américaine, qui patrouille la mer Rouge pour protéger notamment le trafic maritime des attaques des Houthis, elle a annoncé avoir détruit mardi douze drones et cinq missiles tirés par ces rebelles yéménites, pro-Iran.



• Benyamin Nétanyahou annonce une intensification des combats. "Nous disons aux terroristes du Hamas: nous vous voyons, nous viendrons à vous (...) nous allons intensifier les combats dans le sud de Gaza et ailleurs", a déclaré Benyamin Nétanyahou mardi lors d'une visite à l'Agence spatiale israélienne. Le conflit à Gaza pourrait se prolonger sur des mois, a pour sa part prévenu mardi le chef d'état-major de l'armée Herzi Halevi, soulignant que "les objectifs de cette guerre ne sont pas faciles à atteindre". Ainsi, les frappes sur la bande de Gaza dans le cadre de son opération contre le Hamas qui pourrait selon elle durer encore de "nombreux mois" en dépit des vives préoccupations humanitaires.



Des corps rapatriés à Rafah. Selon des chiffres communiqués mardi par le ministère de la Santé du Hamas, plus de 240 personnes ont été tuées lors des 24 dernières heures. Des corps de Palestiniens ont été transportés dans un camion vers une fosse commune à Rafah où ils ont été enterrés, selon un journaliste de l'AFP sur place. "Nous avons reçu un conteneur contenant un grand nombre de martyrs. Certains étaient des corps complets, tandis que pour d'autres c'étaient des restes humains", a déploré Marwan al-Hams, chef du comité d'urgence sanitaire à Rafah.

Des besoins humanitaires en attente. Alors que l'ONU a nommé mardi une coordinatrice pour l'aide humanitaire à Gaza, la ministre néerlandaise sortante Sigrid Kaag, le Croissant-Rouge palestinien a indiqué avoir reçu ce même jour 41 camions d'aide humanitaire et sept nouvelles ambulances via le poste-frontière de Rafah. Or, cela reste bien en deçà des besoins, selon l'Organisation mondiale de la Santé.