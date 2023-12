Accueil Monde Proche-orient Guerre entre le Hamas et Israël Guerre entre le Hamas et Israël : un tunnel de plus de quatre kilomètres découvert à Gaza Durée de la vidéo : 1 min Guerre entre le Hamas et Israël : un tunnel de plus de quatre kilomètres découvert à Gaza Guerre entre le Hamas et Israël : un tunnel de plus de quatre kilomètres découvert à Gaza - (France 2) Article rédigé par France 2 - D.Olliéric, D.Chevalier France Télévisions

Au Proche-Orient, l'armée israélienne a découvert le plus grand tunnel de Gaza. Selon Tsahal, il mesure plusieurs kilomètres et possède à l'intérieur des canalisations, des rails et un système de télécommunication.

Lors d'une opération militaire, l'armée israélienne a découvert le plus grand tunnel de Gaza. Le site, qui se trouve à l'entrée de la bande de Gaza, est sous bonne garde. La plupart des images du tunnel ont été fournies par Tsahal. Il s'agit d'une plongée dans les entrailles de Gaza jusqu'à 50 mètres sous terre, avec un réseau qui s'étendrait sur plus de quatre kilomètres. Il y a de longs boyaux où l'on peut se déplacer debout. Le tunnel est équipé de rails, de réseaux de communication, de ventilation et de réseaux électriques. Utilisé lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre ? La neutralisation des tunnels est l'une des priorités des Israéliens. Ils affirment avoir saisi dans celui-là de nombreuses armes, mais aucune image de la saisie n'a été montrée. Le tunnel débouche à 400 mètres seulement du passage d'Erez, le poste-frontière avec Israël. Il aurait été utilisé par les combattants du Hamas le 7 octobre pour détruire un poste-frontière et pénétrer en territoire israélien.

