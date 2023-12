États-Unis : le charme du "gingerbread", le pain d'épices de Noël

Cette semaine, le 13 Heures découverte s'intéresse aux meilleurs gâteaux de Noël. Lundi 18 décembre, place au "Gingerbread", un pain d’épice revisité avec du gingembre. Aux États-Unis, c'est un incontournable des fêtes de fin d’année.

Quatre murs, un petit toit décoré et des sapins recouverts de sucre, le tout fabriqué en "gingerbread". Il s'agit d'une sorte de pain d'épices revisité. Le petit biscuit originaire d'Angleterre a traversé l'Atlantique pour devenir la tradition préférée des Américains à Noël. Décoré, façonné, il est même parfois considéré comme une œuvre d'art dans les concours. Le gingerbread est devenu le symbole des fêtes de fin d'année.

La nouvelle attraction

Dans la cuisine de Rachel Entler, sa fille, sa sœur et sa nièce sont réunies pour cuisiner la recette traditionnelle. Les ingrédients sont simples : beurre, sucre, farine, cannelle et le plus important, du gingembre. Une fois la pâte réalisée, il faut mouler les petits gâteaux, et là, c'est libre cours à l'imagination. Après 12 minutes au four, il est temps de déguster en famille le moelleux des petits biscuits américains. Aux États-Unis, les concours de Gingerbreads sont devenus la nouvelle attraction, avec des réalisations toujours plus grandes et extravagantes.