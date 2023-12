Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne affirme avoir découvert le "plus grand tunnel" de la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé, dimanche 17 décembre, avoir découvert le "plus grand tunnel" du Hamas sous la bande de Gaza assiégée, où elle poursuit ses frappes meurtrières malgré des appels pressants à un cessez-le-feu. "Ce réseau massif de tunnels, qui se divise en plusieurs branches, s'étend sur plus de quatre kilomètres et n'arrive qu'à 400 mètres du point de passage d'Erez", entre Israël et le nord de la bande de Gaza, a précisé Tsahal.

Le tunnel mis au jour par l'armée est équipé d'un système de canalisations, d'électricité, de ventilations, d'égouts, de réseaux de communication et de rails, a constaté un journaliste de l'AFP autorisé à s'y rendre. L'armée israélienne affirme y avoir découvert un grand nombre d'armes, prêtes à servir en cas d'attaque par le Hamas.

Tel-Aviv a juré d'"anéantir" le Hamas et de neutraliser le réseau sous-terrain du groupe terroriste, qui serait constitué de 1 300 galeries s'étendant sur 500 kilomètres, selon les estimations de l'Institut de la guerre moderne de l'académie militaire américaine West Point. Pour y parvenir, l'armée israélienne a lancé une opération terrestre dans la bande de Gaza, où elle mène également d'intenses bombardements. Le ministère de la santé du Hamas affirme que les opérations israéliennes ont fait plus de 18 800 morts dans l'enclave palestinienne. Des chiffres qui ne peuvent pas être confirmés de manière indépendante à ce stade