Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'OMS se dit "consternée par la destruction" d'un hôpital dans la bande de Gaza

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré, dimanche 17 décembre, être "consternée par la destruction effective" de l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza. La veille, l'armée israélienne avait annoncé mettre fin à son opération dans cet établissement de santé. Selon un message publié sur X par le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "de nombreux personnels de santé ont été arrêtés" et "au moins huit patients" ont été tués lors de cette opération. En réponse à ce message, la représentation israélienne auprès de l'ONU a affirmé "que le Hamas [s'était] implanté à l'intérieur de l'hôpital". Suivez notre direct.

Israël affirme avoir découvert "le plus grand tunnel" de Gaza. Tsahal a déclaré dimanche avoir découvert "un réseau massif de tunnels, qui se divise en plusieurs branches, s'étend sur plus de quatre kilomètres et n'arrive qu'à 400 mètres du point de passage d'Erez", entre Israël et le nord de la bande de Gaza. En réponse aux attentats du 7 octobre, Tel-Aviv a promis d'"anéantir" le Hamas et son réseau sous-terrain dans la bande de Gaza, notamment via des bombardements massifs.

Catherine Colonna appelle à une "trêve immédiate et durable". La ministre des Affaires étrangères française était en visite dimanche en Israël. "Trop de civils sont tués", a-t-elle déclaré à l'issue d'une rencontre avec son homologue Eli Cohen, qui a estimé que "tout appel au cessez-le-feu" était "un cadeau pour le Hamas". Le ministère de la Santé de la bande de Gaza affirme que les frappes israéliennes ont fait plus de 18 800 morts.

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit lundi. Dix jours après un veto américain, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer lundi sur un nouveau texte appelant à une "cessation urgente et durable des hostilités" à Gaza. Le 9 décembre, malgré la pression inédite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, les Etats-Unis avaient bloqué au Conseil l'adoption d'une résolution appelant à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat".