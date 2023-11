Guerre entre le Hamas et Israël : trois otages français libérés ce soir ?

La libération des premiers otages français du Hamas est attendue lundi 27 novembre au soir. Il s'agirait de trois enfants, âgés de 12 à 16 ans, qui feraient partie d'un groupe de 11 otages qui ont été confiés à la Croix-Rouge et qui doivent quitter Gaza pour rejoindre Israël.

Ce soir du lundi 27 novembre, tous les yeux sont rivés sur un point de passage de Rafah où l'on attend les véhicules de la Croix-Rouge et les nouveaux libérés. Parmi eux, si tout se déroule comme prévu, trois enfants franco-israéliens, otages depuis 51 jours. Eitan Yahalomi, 12 ans, a été kidnappé de sa maison et emmené à moto à Gaza. Ce matin, sa famille a appris que le garçon serait sur la liste des libérés. "Je n'ai pas encore réalisé qu'il était kidnappé déjà, donc je ne réalise pas qu'il est sauvé. Il me faudra du temps pour intégrer cette horreur, quelque chose d'inouï et d'impensable", témoigne la grand-mère de l'enfant par téléphone.

"C'est insupportable"

Parmi ceux qui retrouveraient la liberté ce soir, Erez et Shahar Kalderon, 12 et 13 ans, sont Français eux aussi. Ils ont été enlevés avec leur père, mais lui ne sera pas libéré. Toute la journée, la famille a attendu. "Tout se passe à la dernière minute et on a le sentiment que tout peut s'arrêter à tout moment, et c'est insupportable", affirme Me Patrick Klugman, avocat de familles d'otages français.