Nouvelle-Calédonie : un joyau de biodiversité à préserver

Dans le cadre de l'opération Cœur Outre-mer, le 20 Heures propose de partir en Nouvelle-Calédonie sur l'îlot Signal, qui accueille une incroyable biodiversité. Mais la moitié des espèces se trouvent menacées d’extinction.

Au cœur du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie possède des écosystèmes uniques. Le plus grand lagon de la planète qui abrite une diversité biologique aussi belle qu'exceptionnelle. Des forêts parmi les plus diversifiées de la terre. Un joyau de la biodiversité qui est menacé par les activités humaines et le réchauffement climatique.

De nombreux défis

À trente minutes de bateau de Nouméa, l'îlot Signal attire les touristes, non sans risque pour la faune marine, selon les agents de cette aire protégée. Sensibiliser les visiteurs à la nature calédonienne est l'un des rôles d'une équipe d'agents. Pour protéger l'îlot, ces derniers ont balisé des sentiers, aménagé des zones de pique-nique et installé une passerelle. "C'est dur de savoir si on fait du mal ou pas à la nature, mais je suis persuadé que s'il y a trop de monde, ça va nuire à la faune marine", estime un jeune homme. Aujourd'hui, l'incroyable diversité de la nature calédonienne fait face à de nombreux défis : exploitation minière, incendies, surtourisme…