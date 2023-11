Guerre entre le Hamas et Israël : retour sur un mois de conflit

Durée de la vidéo : 1 min

Le 7 octobre dernier, le Hamas lançait une attaque surprise sur Israël. Un mois plus tard, les Israéliens se recueillent et tentent de panser leurs blessures. Retour sur un mois de guerre. - (franceinfo)

Le 7 octobre dernier, le Hamas lançait une attaque surprise sur Israël. Un mois plus tard, les Israéliens se recueillent et tentent de panser leurs blessures. Retour sur un mois de guerre.

1 400 bougies posées au pied du mur des Lamentations à Jérusalem, lundi 6 novembre. Israël se recueille, un mois après les attaques du 7 octobre, un jour funeste qui a endeuillé tant de familles. "En fait, nous ressentons l’unité du peuple après la catastrophe. Non seulement dans notre maison, mais aussi dans tout le pays", indique Yossi Rivlin, frère de deux victimes de l’attaque terroriste. Pour rappel, le 7 octobre dernier, vers 6h du matin, une pluie de roquettes s’abat sur Israël.



Une riposte de Tsahal

Dans le même temps, le Hamas brise la barrière qui encercle Gaza et rentre en Israël. Des postes militaires sont neutralisés et des kibboutz sont attaqués les uns après les autres. Les hommes armés du Hamas débarquent même brutalement dans la rave party de Ré’im et tuent des centaines de jeunes gens. 240 personnes environ sont ramenées vivantes à Gaza, les otages du mouvement islamiste. Israël découvre alors, sous le choc, l’ampleur du massacre et lance sa riposte. L’objectif est d’éradiquer le Hamas.