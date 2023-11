Guerre entre le Hamas et Israël : "Plus ça va avancer, plus ça va être compliqué", estime Vincent Lemire, historien

Lundi 27 novembre est attendue la dernière salve de libération d'otages, prévue dans l'accord initial entre Israël et le Hamas. Invité du 12/13 info, Vincent Lemire, historien, spécialiste du Proche-Orient, revient sur le processus de libération des otages.

Invité du 12/13 info, lundi 27 novembre, Vincent Lemire, historien, spécialiste du Proche-Orient et auteur de la BD Histoire de Jérusalem, commente la libération des otages. Selon lui, il est important de rappeler que "jeudi dernier, on attendait la première libération, ça a été reporté de 24 heures", de même que samedi soir, il y a eu "une heure et demie de retard sur le deuxième groupe, parce que le Hamas demandait notamment des garanties sur l'aide humanitaire, etc."

Un gage de sérieux et de crédibilité

L'historien considère "que cette tension, cette fragilité dans le processus est aussi un gage de sérieux et de crédibilité. Chaque partie veut vérifier qu'elle s'y retrouve d'une certaine manière dans le deal. Ce qui est sûr, c'est que plus ça va avancer, plus ça va être compliqué. Parce que là, ce sont les femmes et les enfants (…) quand on va arriver sur les hommes et les soldats, là, ça va être autrement plus compliqué, mais ça va avoir plus de prix des deux côtés." Selon lui, "tout le monde a intérêt que cette trêve se poursuive (…) tout le monde, sauf Netanyahu, en tout cas sauf ses ministres d'extrême droite, qui sont opposés à cet accord".