Guerre entre le Hamas et Israël : vers une prolongation de la trêve ?

Depuis le 24 novembre, 39 otages ont été libérés par le Hamas, dans le cadre de l’accord entre l’organisation terroriste et Israël. Ce dernier pourrait être prolongé. Le point sur la situation, lundi 27 novembre.

La trêve mise en place vendredi 24 novembre pourrait être prolongée. Dans un communiqué publié dans la nuit du 26 au 27 novembre, le Hamas s’y montre disposé dans le but "d’augmenter le nombre de prisonniers libérés". Israël et ses alliés sont aussi favorables à l’extension de l’accord. "Notre objectif est de faire en sorte que cette pause se poursuive afin que nous puissions voir des otages libérés et l’aide humanitaire continuer d’être acheminée", déclare Joe Biden, le président des États-Unis.

Aucun Français libéré

Depuis le début de la trêve, 39 personnes retenues dans la bande de Gaza ont été libérées. Parmi elles, se trouvent de nombreux Israéliens, des Allemands, un Russe et une petite Américaine de quatre ans, mais toujours aucun Français. Des ressortissants thaïlandais ont également retrouvé la liberté, via une négociation parallèle. Il reste toujours plus de 180 personnes prises en otage. La balle est dans le camp du Hamas, selon l’ancien président de la République François Hollande. Israël a reçu le nom des 11 otages qui seront libérés ce lundi.