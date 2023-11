Durée de la vidéo : 8 min

Guerre entre le Hamas et Israël : "On va tout droit vers un conflit insoluble", affirme Myriam Bernard, politologue et spécialiste du Moyen-Orient - (Franceinfo)

Myriam Bernard, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, était l’invitée du 19/20 info, lundi 6 novembre. Elle est notamment revenue sur la situation militaire et humanitaire à Gaza.

Lundi 6 novembre, au 31e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, Tsahal a intensifié ses frappes et affirme que Gaza est désormais coupée en deux. "Je pense qu’on a dépassé le stade de l’escalade. On est sur une phase de durcissement du conflit. (…) On a des milliers de morts côté palestinien, qui ne vont pas résoudre le traumatisme qui persiste au sein de la société israélienne", estime Myriam Bernard, politologue et spécialiste du Moyen-Orient. Selon elle, "on va tout droit vers un conflit insoluble".

"Une punition collective"

Interrogée sur l’éradication du Hamas, Myriam Bernard décrypte : "Qu’est-ce que le Hamas ? (…) Le Hamas est un mouvement certes dont les méthodes sont terroristes, mais qui est profondément ancré dans la population palestinienne. (…) Il y a une complexité autour de l’identité du Hamas qui aujourd’hui est complètement ignorée par Israël, qui a décidé de se venger avec une punition collective. (…) [Les autorités israéliennes] sont en train de poser les jalons de la future génération des [combattants] palestiniens."