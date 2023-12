Accueil Monde Proche-orient Guerre entre le Hamas et Israël Guerre entre le Hamas et Israël : "On ne sait pas vraiment ce qui se passe sur le terrain", estime le politiste Samy Cohen Durée de la vidéo : 9 min Guerre entre le Hamas et Israël : "On ne sait pas vraiment ce qui se passe sur le terrain", estime le politiste Samy Cohen Samy Cohen, politiste, directeur de recherche au Ceri et à Sciences Po et auteur de "Israël, une démocratie fragile" et de "Tsahal à l'épreuve du terrorisme", revient sur le conflit entre Israël et le Hamas. - (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - S.Chironi France Télévisions

Le Hamas est à son point de rupture, assure le ministre israélien de la Défense. Y a-t-il des éléments qui permettent de le croire ? "En ce qui concerne les éléments, on a très peu d'informations qui proviennent du gouvernement israélien et de l'armée israélienne. Ils communiquent au compte-gouttes, de manière très calibrée. (...) Mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe sur le terrain. Je ne prends pas pour argent comptant tout ce que le ministre de la Défense dit ou tout ce que le porte-parole de l'armée israélienne dit", indique Samy Cohen, politiste et directeur de recherche au Ceri et à Sciences Po, dans le 19/20 info du mardi 12 décembre.

"Pas de critiques" dans l'opinion publique israélienne Revenant sur l'opinion publique en Israël vis-à-vis du conflit, l'auteur de Israël, une démocratie fragile (ed.Fayard) et de Tsahal à l'épreuve du terrorisme (ed.Seuil), affirme qu'"il n'y a pas de critiques sur le mode opératoire, sur le nombre de civils gazaouis tués". Le président américain Joe Biden a déclaré que le gouvernement israélien ne veut pas d'une solution à deux États. "Bien sûr, il a raison. (...) Benyamin Netanyahou le dit clairement", estime Samy Cohen, rappelant que le Premier ministre israélien a déclaré que, dans la phase post conflit, il n'est pas question que l'Autorité palestinienne prenne le contrôle de la bande de Gaza. "Pour une raison très simple : Mahmoud Abbas réclame une solution politique d'ensemble avec la création d'un État palestinien", conclut-il.

