Guerre entre le Hamas et Israël : “le contexte est en train de basculer”, selon Gilles Kepel, politologue, spécialiste de l’Islam et du monde arabe musulman

Durée de la vidéo : 6 min

Après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, faut-il s’attendre, lundi 16 octobre, à une offensive imminente ? Éléments de réponse avec Gilles Kepel, politologue, spécialiste de l’Islam et du monde arabe musulman.

“Le contexte est en train de basculer. Au début, on a eu la sidération par l’horreur des images des juifs massacrés, (...) mais aujourd’hui, l’opinion dans le monde arabe est en train de basculer dans la perspective d’une attaque de l’armée israélienne sur Gaza”, détaille Gilles Kepel, politologue, spécialiste de l’Islam et du monde arabe musulman. A Rabat (Maroc), dimanche 15 octobre, plus de 300 000 manifestants ont réclamé la fin des relations entre Israël et le Maroc.

Les Américains et les Qatari comme acteurs principaux

“Il faut garder en tête que les acteurs principaux aujourd’hui, ce n’est ni Israël, ni Gaza. Ce sont les acteurs globaux, les Américains ont envoyé deux groupes aéronavals, une centaine d’avions. Par ailleurs, tout se passe à Doha (Qatar). Et c’est là aussi que se trouve Monsieur Blinken”, selon Gilles Kepel.

Le président Emmanuel Macron s’est quant à lui entretenu ce 15 octobre avec le président Iranien.