Mode : "On peut consommer différemment", plaide Amélie Pichard, créatrice de mode

Durée de la vidéo : 4 min

Amélie Pichard, créatrice de mode française, est l'invitée du 12/13 info, lundi 16 octobre. Elle y défend une méthode plus respectueuse des artisans et moins favorable à la surproduction.

La styliste de mode Amélie Pichard explique sur le plateau du 12/13 info, lundi 16 octobre, que "faire des chaussures ou des sacs (...), c'est un peu [son] médium, comme un artiste décide de prendre de la gouache pour exprimer quelque chose". À travers son activité, elle souhaite promouvoir des usages plus responsables. Son modèle, basé sur la précommande, vise à éviter la surproduction. "J'ai vraiment juste envie de dire aux gens : 'On peut consommer différemment, on peut attendre quatre semaines pour avoir son produit'. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi on doit avoir beaucoup, beaucoup de stock", précise-t-elle.



Un contre-modèle à la mode jetable

Amélie Pichard s'érige également contre la "fast-fashion", c'est-à-dire la mode jetable. "Quand on fait de la mode, on travaille avec des artisans, et on est censés travailler bien avec eux. Et le monde s'est complètement renversé, on va faire beaucoup de collections, on n'a pas le temps de tester les produits, on fait n'importe quoi avec n'importe quel matériau, et dans des conditions pas possibles", déplore-t-elle.