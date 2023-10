Guerre entre le Hamas et Israël : l’Etat hébreux dément tout cessez-le-feu

Durée de la vidéo : 1 min

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, dément tout cessez-le-feu avec le Hamas. À Gaza, les évacuations vers le sud se poursuivent.

Pas de trêve en vue entre Israël et le Hamas, lundi 16 octobre. Le Premier ministre israélien dément tout accord de cessez-le-feu. Israël continue de masser ses troupes autour de la bande de Gaza et appelle toujours les Palestiniens à quitter le nord de l’enclave, mais les frappes israéliennes touchent aussi le sud de Gaza. À Rafah, une maison a été détruite. "Alors que les enfants dormaient, on a été choqués par une forte lumière et on a entendu une forte explosion", témoigne un Gazaoui.

Des évacuations au nord d’Israël





Plus d’un million de personnes ont fui dans la panique le nord de la bande de Gaza pour se réfugier dans le sud. Des familles trouvent refuge dans une école, gérée par les Nations unies. Malgré la peur et la douleur, une Gazaouie affirme qu’elle ne fuira pas. "Même si nous mourrons de faim, nous resterons ici", assure-t-elle. L’aide humanitaire afflue de toute la région, mais elle ne passa pas la frontière égyptienne pour le moment.



La tension est vive au nord d’Israël, à la frontière avec le Liban. Les accrochages avec le Hezbollah se multiplient. 28 localités israéliennes sont concernées par des évacuations.