Guerre entre le Hamas et Israël : la diplomatie à l'œuvre pour la libération des otages

Mardi 21 novembre, les négociations en vue d'un accord sur la libération des otages semblent s'être accélérées. Le point sur la situation.

Depuis une base militaire située au nord d'Israël, Benyamin Netanyahu faire preuve d'optimisme. "Nous faisons des progrès. Je ne pense pas qu'il soit utile d'en dire trop, mais j'espère qu'il va y avoir de bonnes nouvelles bientôt", a-t-il déclaré. De bonnes nouvelles concernant le retour d'otages détenus dans la bande de Gaza, car les négociations s'accélèrent.

Accord de trêve

Pour la première fois, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, s'est exprimé sur le sujet. "Le Hamas a livré sa réponse aux frères du Qatar et aux médiateurs. Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve", a-t-il affirmé. Cette libération d'otages du côté israélien est conditionnée à un accord de trêve et en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Les pays médiateurs, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, se sont efforcés de rapprocher les positions israéliennes et palestiniennes.