Guerre entre le Hamas et Israël : Jean-François Corty, vice-président de Médecins du Monde, est satisfait pour "la vie de ces otages qu'il y ait une issue favorable"

Un accord pour la libération des otages aurait été conclu entre Israël et le Hamas. Le docteur Jean-François Corty, vice-président de Médecins du Monde, est l’invité du 19/20 info pour en parler et pour rappeler la nécessité d’apporter une aide humanitaire plus importante à Gaza.

Le docteur Jean-François Corty, vice-président de Médecins du Monde, est l’invité du 19/20 info pour réagir à l’accord trouvé entre le Hamas et Israël pour la libération d’otages. "Ce n’est pas le mandat des ONG comme Médecins du Monde ou Médecins sans frontières de travailler sur ce genre de dossier", explique-t-il. Toutefois, il est satisfait pour "la vie de ces otages qu’il y ait une issue favorable". Deux tiers des hôpitaux de Gaza ne sont plus fonctionnels Par ailleurs, "dans la mesure où on demande un cessez-le-feu (…) ça va permettre à l’aide humanitaire de pouvoir rentrer de manière plus proportionnée". C’est d’autant plus important que Jean-François Corty affirme que deux tiers des hôpitaux de Gaza ne sont plus fonctionnels. Il s’interroge sur la possibilité ou non d'apporter du fioul dans les convois humanitaires lorsque la trêve sera décrétée, car il est "important pour faire tourner les hôpitaux".

