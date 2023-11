Guerre entre le Hamas et Israël : traumatisme et attente des familles des otages

L'avancée des négociations est un espoir, mais aussi une attente insoutenable pour les familles d'otages. 46 jours après l'enlèvement de leurs proches, elles sont toujours sans nouvelles. Reportage.

Le sort des 236 otages retenus par le Hamas depuis 46 jours inquiète de plus en plus. Les négociations sont en cours entre Israël et le Hamas, mais le gouvernement israélien laisse entendre qu'un accord pourrait être conclu pour ne libérer qu'une cinquantaine d'otages. Une mesure qui divise toute la société israélienne, aussi bien dans le cabinet de guerre qu'au sein des familles.

Longue reconstruction psychologique

Comme chaque samedi soir depuis le 7 octobre, des familles crient leur douleur et leur inquiétude. "Vous savez, même quand elle reviendra, on ne peut pas vraiment savoir quelle sera sa condition mentale. Peut-être qu'ils reviendront avec leur corps, mais sans leur âme. J'espère vraiment que, non seulement, elle reviendra, mais aussi qu'elle sera suffisamment forte pour continuer dans la vie", s'inquiète Noam Alon, dont la petite-amie a été enlevée par le Hamas. La reconstruction psychologique des otages et des familles sera longue.