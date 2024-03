Guerre entre le Hamas et Israël : l’aide humanitaire peine à arriver à Gaza

Les bombardements israéliens, la famine et la malnutrition ont tué plus de 12 300 enfants, estime le Hamas. L’aide humanitaire continue d’arriver, mais avec difficulté.

D’après les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, repris par l’ONU, 12 300 enfants sont morts dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Selon l’Organisation des Nations unies, le nombre d’enfants morts en quatre mois de guerre avec Israël est plus important qu’en quatre ans de conflit à travers le monde. "Cette guerre est une guerre contre les enfants. C’est une guerre contre leur enfance et leur avenir", a assuré Philippe Lazzarini, président de l’agence pour l’ONU des réfugiés palestiniens (UNRWA).

Plus de 31 000 Palestiniens tués

En plus des combats, les enfants de Gaza sont victimes de la famine et de la malnutrition. L’aide humanitaire peine à arriver et se fait bien souvent dans le chaos. En tout, les bombardements israéliens ont tué plus de 31 000 Palestiniens assure le Hamas.