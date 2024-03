Reportage "Si je passe un coup de fil maintenant, il y aura sept colonies ce soir" : à 79 ans, Daniella Weiss est à la tête d'un mouvement d'extrême droite israélien qui veut recoloniser Gaza

En apparence, Daniella Weiss est une grand-mère de 79 ans à la voix douce. Elle vit dans une petite maison fleurie dans la colonie de Kedumim qu'elle situe "dans les montagnes de Samarie", en Cisjordanie occupée. En réalité, elle dirige le mouvement de réoccupation Nachala et pilote l'essentiel des manifestations de l'extrême droite sioniste et messianique organisée depuis plusieurs semaines à la frontière de la bande de Gaza.

Les plans pour recoloniser Gaza sont prêts. "Vous voyez les points rouges ? Ce sont 21 colonies. Gaza sera un territoire juif d'ici une génération." L'objectif est clair, et le bras armé de Daniella Weiss est déjà sur le pied de guerre. "Nous sommes prêts à partir maintenant ! Avec 500 familles, c'est plus de 2 000 personnes. Si je passe un coup de fil maintenant, il y aura ce soir sept colonies à Gaza."

"Ce qui s'est passé le 7 octobre a changé l'histoire"

Il y a une dizaine de jours, de jeunes colons, sionistes, religieux, et messianiques sont entrés au nord de la bande de Gaza. Une vingtaine d'entre eux ont monté à la hâte une tente à l'intérieur de l'enclave. "Ce qui s'est passé le 7 octobre a changé l'histoire. Avant cela, je n'aurai jamais eu l'idée de revenir à Gaza. Mais à partir de maintenant, nous serons les patrons dans l'enclave. Et nous allons commencer par le Nord. Cette zone permettra de protéger les villes de Sderot, d'Ashkelon et d'Ashdod."

"Depuis l'attaque du 7 octobre, nous avons le devoir de jeter les Arabes en dehors de Gaza. Les Arabes dehors, les Juifs à l'intérieur ! C'est ce à quoi je travaille !" Daniela Weiss, du mouvement Nachala à franceinfo



Plus d'une dizaine de résolutions de l'ONU condamnent la colonisation. "Les relations actuelles entre le monde et Israël sont laides. Ça me dégoûte !", lance-t-elle. Daniella Weiss défend un siège complet de Gaza, ce qui est évidemment contraire au droit humanitaire international : "Pas d'internet, pas de téléphone, pas de nourriture, et laissez-moi être claire, pas d'eau ! Plus vite, ils partiront ailleurs, mieux ce sera pour eux…" Et elle soutient les dizaines de colons qui tous les jours tentent de bloquer le peu de convois humanitaires qui entrent dans l'enclave.