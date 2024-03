Guerre entre le Hamas et Israël : "La bande de Gaza est devenue un cimetière pour en enfant", déplore Jonathan Crickx, directeur de la communication de l’UNICEF pour la Palestine

Les combats font toujours rage à Gaza. Les enfants sont victimes des attaques, mais aussi de la famine et de la malnutrition. Jonathan Crickx, directeur de la communication de l’Unicef pour la Palestine, est l’invité du 12/13 info pour en parler.

Alors que les combats sévissent à Gaza, l’Unicef tire la sonnette d’alarme sur le risque de famine. Son directeur de la communication pour la Palestine, Jonathan Crickx, est l’invité du 12/13 info. "La situation dans la bande de Gaza est une situation tout à fait horrible", assure-t-il. D’après lui, comme il l’Unicef l’avait déjà noté en novembre-décembre, "la bande de Gaza est devenu un cimetière pour enfants".

L’UNICEF prône une arrivée rapide de l’aide humanitaire

Le directeur de la communication regrette que « les enfants paient le prix fort dans cette escalade des hostilités ». Les enfants meurent, non seulement dans le cadre de cette violence, mais "il y a aussi de plus en plus de rapports alarmants sur les questions de malnutrition". D’après lui, "plus de 15 % des enfants dans le nord de la Bande de Gaza sont touchés par une malnutrition sévère et 3 % d’entre eux sont touchés par la forme la plus dangereuse". L’Unicef prône donc une arrivée rapide de l’aide humanitaire vers les populations les plus vulnérables.