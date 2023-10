Guerre entre le Hamas et Israël : dans un conflit, "la vérité est une victime collatérale", indique un chercheur associé à l’IRIS

Durée de la vidéo : 10 min

David Rigoulet-Raze, chercheur associé à l’IRIS et spécialiste du Moyen-Orient, était l’invité du 12/13 info, jeudi 19 octobre. Il est notamment revenu sur la recherche de la vérité en temps de guerre.

Le bilan humain du bombardement d’un hôpital à Gaza est incertain. Est-ce une volonté de manipuler l’information ? "Dans une configuration comme la tragédie qui vient de se passer, la vérité est une victime collatérale. C’est extrêmement difficile d’établir les faits parce que c’est un télescopage de versions contradictoires qui mobilisent des charges émotionnelles énormes", explique David Rigoulet-Raze, chercheur associé à l’IRIS et spécialiste du Moyen-Orient. Selon lui, pour connaître la vérité, "il faudrait aller sur le terrain" et "faire une enquête", ce qu'il est impossible de faire pour l'heure.

Vers un élargissement du conflit ?

Interrogé sur le dialogue entre la France et Israël, le spécialiste répond : "Il y a des contacts étroits. Tous les pays concernés par les otages ont des contacts étroits parce que c’est un enjeu essentiel. On a vu que le président Macron était même investi personnellement. (…) L’enjeu est considérable parce que la configuration de la situation est extrêmement compliquée."



Joe Biden s’est rendu sur place, comme le Premier ministre britannique. Pourquoi Emmanuel Macron ne s’y est toujours pas rendu ? "Il a émis l’idée qu’il allait le faire quand les conditions seront plus favorables. C’est lui qui fixe les paramètres de ces conditions. Pour l’instant, ce n’est pas établi, il n’y a pas de calendrier", souligne David Rigoulet-Raze.



Concernant un élargissement du conflit dans le monde arabe, le chercheur indique : "Il y a une exaspération et une colère qui est manifeste. C’est lié à la charge émotionnelle. Une tragédie comme il vient de se passer alimente cette colère. (…) En Cisjordanie, il y a une montée très très nette de la tension." Selon lui, "il y a la possibilité d’un autre front en Cisjordanie", comme "on a évoqué la possibilité d’un front à la frontière libanaise".